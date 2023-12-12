Altın fiyatı 3 haftanın dibinden toparlanıyor
Altının ons fiyatı ve altının gram fiyatı dünkü işlemlerde 3 haftanın en düşük seviyesini test etmesinin ardından, bugün toparlanma çabasında ilerliyor. Piyasalar bugün ABD enflasyon verisini takip edecek.
Ons altın fiyatları, dün 1975 dolara kadar gerileyerek 3 haftanın dip seviyesini görmesinin ardından, bugün piyasalar ABD enflasyon verisini ve merkez bankası toplantılarını takip edecek. Bugün sürpriz gelebilecek enflasyon verisiyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.
1980 - 1989 dolar arasında işlem gören ons altın, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,35 yükselişle 1987 dolarda işlem gördü.
Ons altın fiyatındaki dalgalanmayla yönünü belirlemeye çalışan gram altın fiyatı, 1840 liraya kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,40 primle 1853 liradan alıcı buldu.