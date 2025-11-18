Altın fiyatları 1 haftanın en düşüğünde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta başında 4.007 dolara kadar gerileyerek, son 1 haftanın en düşük seviyesini test etti.

Bugünkü işlemlerde ons fiyatında (TSİ 07:10 itibarıyla) 4.010 dolara yakın denge arayışı sürerken; 18 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.467 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.705 TL ve çeyrek altın satış fiyatı ise 9 bin 305 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 460 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulundu.

Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılırken, güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyretti.

Fed beklentileri düşüşte

Altın fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.