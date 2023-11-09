Altın fiyatları 3 haftanın düşüğünü gördü

Altın fiyatlarında düşüş, yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşmasıyla sürüyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1947 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 1949 dolarda işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünkü konuşmasında para politikasına ilişkin mesaj vermezken gözler bugün gerçekleşecek açıklamalarına çevrildi. Başkan Powell'ın konuşmasının Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de yapılması plananıyor.

Gram altın 1800 liranın altında

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, ons altındaki düşüşle baskılanmaya devam ediyor. 1780 liraya kadar gerileyerek 24 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gören gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,22 kazançla 1787 liradan alıcı buluyor.