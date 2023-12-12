Altın fiyatları ABD verisi sonrası dalgalandı: 12 Aralık güncel altın fiyatları, gram altın
Altının ons fiyatı ve altının gram fiyatı dünkü işlemlerde 3 haftanın en düşük seviyesini test etmesinin ardından, beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrası dalgalandı. Ons altın, kritik veri öncesi 1990 dolarda hareket ederken, sonrasında 1996 - 1984 bant aralığında işlem gördü. Piyasalar, yarın Fed'den gelecek mesajları takip edecek.
Ons altın fiyatları, dün 1975 dolara kadar gerileyerek 3 haftanın dip seviyesini görmesinin ardından, bugün ABD enflasyon verisi sonrası dalgalandı. Piyasalar gözünü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve Başkan Powell'dan gelecek mesajlara çevirdi.
1980 - 1996 dolar arasında işlem gören ons altın, saat 18.03 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 1981 dolarda işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan 2010 ve 2000 dolar seviyeleri direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçlenirken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.
Gram altın primli
Ons altın fiyatındaki dalgalanmayla yönünü belirlemeye çalışan gram altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,25 primle 1850 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 465 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,07 düşüşle 1847 liradan tamamlamıştı.