Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor
Altının ons fiyatı, volatil bir haftayı geride bırakırken, yeni haftada dar bantta hareket ediyor. Altının gram fiyatı ise, ons altına paralel seyrini sürdürüyor. Haftanın en kritik verisi, çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi olacak.
ABD'de cuma günü açıklanan makroekonomik veriler resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler altının ons fiyatını destekliyor.
Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 2024 doları, en düşük 2014 doları görürken, saat 12.43 itibarıyla yüzde 0,26 oranında yükselişle 2022 dolarda hareket ediyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2020 ve 2000 dolar destek, 2040 ve 2070 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Gram altın, ons altına paralel
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1268 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2080 lira, Cumhuriyet altını da 8420 liradan satılıyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,55 gerileyerek 1.265 liradan tamamlamıştı.