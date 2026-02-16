  1. Ekonomim
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte 16 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan görece düşük enflasyon verilerinin etkisiyle ons başına 5 bin doların üzerine çıktıktan sonra, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi sonucu düşüşe geçti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.015,63 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.944,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.888,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.971,27 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.594,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.296,04 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.976,37 dolar

15 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları

