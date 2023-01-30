Altın fiyatları Fed öncesi yükselişte

Ons altın fiyatları 5 hafta sonra ilk kez geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde değer kazancında hareket ediyor. İçinde bulunduğumuz hafta veri gündemi açısından oldukça kritik olurken, altın yatırımcısının gözü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarında olacak. Fed’in yanında Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Ayrıca cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de önemli olacak.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1934 doları, en düşük 1920 doları görürken; saat 16:47 itibarıyla yüzde 0,18 oranında yükselişle 1929 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1165 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 0,12 oranında yükselişle 1166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1929 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 935 liradan satılıyor.

Gözler merkez bankalarında

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu hafta merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 ve 1.980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.