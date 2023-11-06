Altın fiyatları geriliyor: Risk iştahı etkili

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesinden olumsuz etkilenirken, yeni haftaya da kayıpla başladı. 1982 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,28 düşüşle 1987 dolarda işlem gördü. 3 haftalık aralıksız yükselişinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan sarı madenin kaybında, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oluyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) 'şahin' politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilir.

Gram altın zirvesine yakın

Gram altının fiyatı, cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesini 1830 liraya çıkarırken; sabah saatlerinde 1827 liraya kadar tırmanarak zirvesine yaklaştı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,22 düşüşle 1814 lirada hareket etti. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 190 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.818 liradan tamamlamıştı.