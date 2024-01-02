Altın fiyatları güne nasıl başladı? 2 Ocak altın fiyatları
Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 3 yılın en iyi performansını gösterdikten sonra yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle primli seyrini sürdürüyor.
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesinden aldığı destekle primli seyrini sürdürürken, bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin piyasalar üzerinde etkli olması bekleniyor.
Haftanın ikinci işlem gününde 2076 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,64 yükselişle 2075 dolardan işlem gördü.
Gram altın ise, 1981 liraya kadar yükselirken şu dakikalarda yüzde 0,14 artışla 1979 liradan alıcı buldu.