Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 25 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın fiyatları çarşamba günü, seansın ilk saatlerinde ons başına 4.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördükten sonra, kâr realizasyonlarının etkisiyle hafif bir düşüş yaşadı.

Ons altın, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 479 dolardan işlem gördü. Gün içinde 4 bin 525 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 164 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6 bin 164 lira seviyesinde bulundu.

Çeyrek altın 10 bin 261 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 888 liradan satıldı.

Ons altında kar satışları

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme beklentileri, merkez bankaları alımlarının sürmesi ve artma eğilimi gösteren jeopolitik tansiyondan destek bularak 4 bin 526 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, kar satışlarının etkisiyle 4 bin 479 dolara indi.

Analistler, gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed başkanı atamasının geldiğini belirterek, bu ismin kim olacağına ilişkin adayların piyasa aktörleri tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

Faiz adımlarına duyarlı olan altının ons fiyatının bu gelişmelerden etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.