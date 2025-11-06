  1. Ekonomim
  Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 6 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 6 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
Özel sektör istihdam verilerinin çarşamba günü beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması sonucu altın fiyatları yüzde 1’den fazla artış gösterdi.

Spot altın ons başına yüzde 1,3 artarak 3.983,89 dolara çıktı. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 yükselerek ons başına 3.992,90 dolardan kapandı.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 395 liradan işlem gördü. 

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 330 liradan tamamlarken, yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 5 bin 395 lira seviyesinden karşılık buldu. 

Çeyrek altın 9 bin 100 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 260 liradan satılırken, güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 3 bin 988 dolarda seyretti.

Altın ne geriliyor? 

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesiyle ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatlarının gerilemesine engel oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Altın kritik seviyeye yaklaştı: Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durum

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

