Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte 30 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, 6.440 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.505 dolar düzeyinde güne başladı.

Mart ayında altın fiyatlarında aylık bazda yüzde 14,60 oranında bir gerileme kaydedildi. Bu düşüşle birlikte ons altın, Ekim 2008’de görülen yüzde 16,80’lik kayıptan sonra en sert aylık değer kaybına doğru ilerliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.438,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.076,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.146,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.545,74 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.951,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.198,28 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.489,23 dolar