Altın fiyatları, haftayı pozitif kapatmaya hazırlanıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, aralıksız 5 hafta yatırımcısına kaybettirdikten sonra, bu haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın, haftanın son günü gerçekleşen işlemlerde 1847 dolara kadar yükselerek, yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Çin ekonomisindeki toparlanmayla nefes alan küresel piyasalarda risk iştahı artarken, dolar dünyada güç kaybediyor ve ABD tahvil faizleri geriliyor. Ters korelasyon etkisiyle ons altın fiyatları destekleniyor. Diğer taraftan majör merkez bankalarının para politikasına ilişkin sinyaller piyasaların takip ettiği temel faktör olmayı sürdürüyor.

Analistler, açıklanan verilerin ardından küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığını belirtirken,dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine yönelik ifadelerinin altın fiyatlarını desteklediğine vurgu yapıyor.

Altının ons fiyatı dün sınırlı düşüşle günü 1836 dolardan tamamlamasının ardından, saat 12:34 itibarıyla yüzde 0,57 oranında yükselişle 1846 dolarda işlem görüyor. Sarı maden bugün en yüksek 1847 doları, en düşük ise 1835 doları gördü.

Ons altında teknik açıdan, 1849 dolar direnç, 1830 dolar destek konumunda bulunuyor.

Gram altın da yükseliyor

Gram altın, ons altına paralel hareketini sürdürürken, haftayı primli kapatmaya hazırlanıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,59 artışla 1122 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün günü 1115 liradan tamamlamıştı.