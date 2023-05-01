Altın fiyatları için kritik hafta

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftayı primli tamamlarken; yeni haftada değer kaybında hareket ediyor. Haftanın en önemli gündemi olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Ons altın, bugün içinde en yüksek 1991 dolar seviyesini, en düşük ise 1977 doları gördü. Sarı maden, saat 12.01 itibarıyla yüzde 0,62 oranında düşüşle 1977 dolardan işlem gördü.

Bu hafta çarşamba günü Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına olacak. Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Gram altın fiyatı düşüşte

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1244 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1239 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1246 lirayı, en düşük ise 1236 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,55 oranında düşüşle 1236 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1241 lira, Cumhuriyet altını da 9226 liradan satılıyor.