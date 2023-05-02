Altın fiyatları için kritik yol ayrımı!

Şenay ZEREN

Küresel piyasalar, bir taraftan devam eden enflasyonist baskı ve resesyon endişeleri eşliğinde yönünü bulmaya çalışırken; diğer taraftan da ABD’de başlayan ve Avrupa’ya yayılan bankacılık krizinde rüzgarın daha sert esip esmeyeceğini takip ediyor.

Yoğun veri akışının olduğu bu haftada, en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı. Ayrıca perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve cuma günü ABD ekonomisindeki gidişata yönelik ipucu vermesi açısından kritik olan tarım dışı istihdam verisi kritik olacak.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mayıs ayı toplantısı bugün başlayıp yarın sonuçlanacak. Fed faiz kararını, yarın Türkiye saatine göre 21.00’de açıklayacak. Karar sonrası açıklanan politika metninde yer alan ifadeler ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajlarıyla piyasaların yön bulması bekleniyor. Özellikle Powell’ın konuşmasında önümüzdeki dönemlere ilişkin uygulanacak para politikasıyla ilgili ipuçları aranacak. Piyasalar, bu toplantıda Fed’den gelecek 25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken, bankanın böylelikle son faiz artırımını gerçekleştireceği öngörülüyor ve bu yıl bitmeden faiz indirimine başlayabileceği de fiyatlamalar arasında bulunuyor.

Altın fiyatları Fed’e ne tepki verebilir?

Fed'den gelecek faiz artırımı piyasalar tarafından fiyatlandığı için, ileriki dönemlere yönelik açıklamaların altın fiyatları üzerinde daha etkili olması bekleniyor. Piyasalar, yarın akşam özellikle Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını arayacak. Bu yıl içinde faiz indirimlerine başlanabileceğinin mesajı alınırsa, altın fiyatlarının bundan pozitif etkilenmesi beklenebilir; dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde ise düşüşler görebiliriz.

Ancak Fed yakın zamanda bir faiz indiriminin yaşanmayacağının ipuçlarını verirse, bu durumdan altın negatif etkilenebilir; ters korelasyon etkisiyle dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yönünü yukarı çevirir.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1978 dolar ile 1986 dolar arasında hareket ederken, saat 12.48 itibarıyla yüzde 0,12 oranında yükselişle 1984 dolarda işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise, ons altına paralel hareketini sürdürürken, aynı dakikalarda yüzde 0,19 yükselişle 1241 lirada alıcı buluyor.

Altında teknik seviye takibi daha önemli olacak

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Piyasalarda 2-3 haftadır oldukça hacimsiz ve yatay hareketler görmekteyiz. Piyasalar açısından majör bir gelişme yaşanmaması bu hacimsizliği destekliyor. Bu süreçte ons altın 12-13 işlem günüdür kabaca 1970 ile 2010 dolar seviyeleri arasında gidip geldi.

Yarın akşamki Fed toplantısı piyasalarda yeniden oynaklık yaratabilir. Fed çok büyük ihtimalle son kez 25 baz puan faiz artırımı yapıp Mart 2022’de başladığı faiz artırım sürecine son verecek. Tabii bu durum bir süredir piyasa tarafından beklenen ve fiyatlanan bir durum olduğu için sürpriz olmayacaktır.

Powell’ın mesajları kritik olacak

Burada daha kritik olan durum Fed Başkanı Powell’in yılın geri kalan dönemine yönelik vereceği mesajlar olur. Powell bir önceki konuşmasında faiz artırımı bittikten sonra bu yıl için bir faiz indirim süreci öngörmediklerini ifade etmişti. Faiz artırım süreci bittikten sonra, erken bir sürede faiz indirimi olmayacağına piyasayı ikna edebilirse, bu durum nispeten şahin bir duruş olarak fiyatlanabilir. Böyle bir senaryoda dolar endeksi ve faiz güçlenecekken, ons altın baskı altında kalabilir.

Powell’in bu yıl için bir faiz indirimi düşünebiliriz tarzında bir açıklama yapması ise, ons altın fiyatlarında yukarı yönde güçlü bir hareket sağlayabilir.

Benim görüşüm Powell’in orta yolu bulacağı yönünde. ‘’Enflasyonda yukarı riskler var’’, ‘’Enflasyon yüzde 2 hedefimize inene kadar sıkı duruş korunacak’’ gibi söylemlerde bulunup ardından ‘’Fakat enflasyonda düşüşe inanırsak faiz indirimini düşünebiliriz’’ gibi bir cümleyi araya sıkıştırabilir ve piyasaları verileri izlemeye mahkûm edebilir.

Bu seviyeler kritik

Ben bu aşamada ons altın özelinde teknik seviye takibinin daha önemli olacağını düşünüyorum. Bir süredir 1970 - 2010 bandını izliyoruz. Genelde böyle bant hareketlerinin devamında yaşanacak majör bir gelişme ile bir yöne kırılım gelir ve o yöne sert hareketler görürüz. Bu nedenle fiyatları izleyip kırılımları beklemek gerekecektir. Ons altında 1970 desteğinde kırılım gelmesi durumunda önce hızlıca 1950, ardından 1920’ye doğru bir düşüş görebiliriz. Yukarı hareketlerin canlanması için ise, 2010 - 2015 bandının geçilmesi gerekiyor. Bu yukarı kırılım gelmediği sürece aşağı yönde risk biraz daha ön planda kalacaktır.

Seçim sonrasında gram altında yükselişler görebiliriz

Ons altında yaşanan yataylık gram altında da yataylığı destekliyor. Nisan ayı ortasından bu yana gram altın neredeyse hiç hareket etmedi. Burada ons altın kadar dolar kurunun seyri de önemli olacaktır. Fakat 14 Mayıs seçimlerine kadar dolar kurunda bir hareket olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle bu 12 günlük kısa sürede ons altının hareketi, gram altın için daha belirleyici olacaktır. Seçimler sonrası TL’de zayıflama beklentim olduğu için seçim sonrası süreçte gram altında yükselişler görebiliriz.