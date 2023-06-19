Altın fiyatları kayba yöneldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlarken; öğleden sonra ons altındaki düşüşün etkisiyle kayba yöneldi. DolarTL'deki sınırlı yükseliş ise, gram altındaki düşüşü sınırlıyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 13.13 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 düşüşle 1483 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2428 lira, Cumhuriyet altını da 9889 liradan satılıyor.

Ons altın ve dolarTL’nin değerine göre hesaplanan gram altın tarihi zirvesini, 13 Haziran’da 1499 liraya yükselerek görmüştü.

Cuma günü döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1.487 liradan tamamlamıştı.

Ons altında düşüş

Altının ons fiyatı, cuma günü 1958 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,37 altında 1950 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons fiyatında baskı oluşturduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.