  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve yıl bitmeden ABD’de faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte yükselişe geçti.

Bu hafta altın piyasasında görülen dalgalanma sürüyor. Dün ons altın 4.159 dolara kadar çıkarak gün sonunda 4.130 dolar seviyesinde kapanmıştı. Bugün de ons fiyatı yükseliş trendini koruyarak hareketine devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.687,65 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.557,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.114,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.761,99 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.077,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.694,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.161,77 dolar

Akaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
En düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEn düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte olası 3 senaryoEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 güncel satış fiyatları
Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 güncel satış fiyatları

Altın Haberleri

Altın 10 günün zirvesinde: İşte 25 Kasım 2025 güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım