Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve yıl bitmeden ABD’de faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte yükselişe geçti.

Bu hafta altın piyasasında görülen dalgalanma sürüyor. Dün ons altın 4.159 dolara kadar çıkarak gün sonunda 4.130 dolar seviyesinde kapanmıştı. Bugün de ons fiyatı yükseliş trendini koruyarak hareketine devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.687,65 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.557,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.114,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.761,99 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.077,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.694,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.161,77 dolar