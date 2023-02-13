Altın fiyatları yeni haftada yönünü bulabilir

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 3 haftayı üst üste değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftaya da düşüşle başladı. Küresel piyasaların bu haftaki en önemli gündemi, ABD enflasyon verisi olacak. Kritik veri sonrası piyasaların yön bulacağı öngörülüyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,19 değer kazanarak günü 1864 dolardan tamamlamasının ardından, saat 11:03 itibarıyla yüzde 0,05 oranında düşüşle 1863 dolardan işlem görüyor. Sarı maden bugünkü işlemlerde en yüksek 1866 doları, en düşük ise 1857 doları gördü.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1830 doların destek, 1890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasa gündemi ABD enflasyonu

Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faizleri yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkarabileceği beklentilerinin güçlendiğini aktaran analistler, gelecek ayki toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını, ancak 50 baz puanlık artırım beklentilerinin de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdiğini söyledi.

Gram altın dar bantta hareket ediyor

Altının gram fiyatı yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 1128 lirada bulunuyor. Gram altın gün içerisinde ise, 1124 lira ile 1130 lira arasında işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1850 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 510 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1130 liradan tamamlamıştı.