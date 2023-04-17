Altın fiyatları yeniden pozitif tarafa geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günü yaptıkları açıklamalarda, para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekebileceğinin ifade etmesiyle altının ons fiyatı baskı altına girdi. Geçtiğimiz perşembe günü 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini gören ons altın, cuma günü hızla 1992 dolara gerilemişti. Sarı maden yeni haftaya ise, 2000 doların üzerinde başladı.

Ons altın haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerde 2015 dolara kadar yükselirken; en düşük 1995 doları gördü ve saat 11:32 itibarıyla yüzde 0,24 oranında yükselişle 2009 dolarda işlem görüyor. Altının ons fiyatında 1990 dolar destek, 2040 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aştığını kaydeden analistler, haziranda da yüzde 21 ihtimalle benzer bir adımın atılabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Gram altın yükselişte

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından; gün içerisinde en yüksek 1262 lirayı, en düşük ise 1243 lirayı gördü ve şu dakikalarda yüzde 0,44 artışla 1251 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2060 lira, Cumhuriyet altını da 8340 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 1,62 düşüşle 1.248 liradan tamamlamıştı.