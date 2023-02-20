Altın fiyatları yılın en düşüğünü görmüştü: Rüzgar tersine döndü

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, özellikle ABD tarafından gelen makroekonomik verilerle yön bulmaya çalışıyor. Sarı maden, majör merkez bankaları (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) yetkililerinden gelen şahin faiz mesajlarıyla gerilerken; geçtiğimiz hafta perşembe günü piyasa beklentilerinin üzerinde gelen ABD ocak ayı ÜFE verisi sonrası kayıplarını artırdı. Ons altın, cuma günü 2023 yılının en düşük seviyesine kadar geriledi ve yeni yılın bütün kazançlarını geri verdi.

Makroekonomik veriler sonrası, ‘kalıcı enflasyon’ tehlikesinin kuvvetlenmesiyle ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklenti de yükseldi. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında önümüzdeki toplantıda Fed’in 25 baz puan faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken; 50 baz puanlık faiz artırımı da fiyatlamalarda bulunuyor. Ayrıca Fed’in mayıs ve haziran toplantılarında da faiz artımına devam edeceğine yönelik öngörüler hakim… Bankanın 2023 yılında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiler de görece zayıfladı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fed’in faiz artışlarında agresifleşebileceği beklentisi, dünyada doları güçlendirirken, ABD tahvil faizlerini de yükseltiyor ve ters korelasyon etkisiyle faiz getirisi olmayan altın fiyatlarını baskılıyor.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 4 haftayı aralıksız değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 1837 dolar ile 1847 dolar arasında hareket ederken; saat 12:40 itibarıyla yüzde 0,10 oranında yükselişle 1843 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ons altın fiyatı ve dolarTL'nin değeri üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz cuma günü, 1103 liraya kadar gerileyerek 5 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi göre gram altın, bugün içerisinde en düşük 113 lirayı, en yüksek ise 1120 lirayı gördü. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,16 oranında yükselişle 1118 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altında rüzgar terse döndü

Emre Çayırlı - Trive Yatırım Araştırma Müdürü

Geçtiğimiz hafta, ABD tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 6,4 artmasıyla ocak ayı enflasyon verilerinin beklenenden daha yüksek geldiğini gördük. Diğer yandan ABD üretici fiyat endeksi, yüzde 5,4'lük artış beklentisine karşın yıllık bazda yüzde 6 arttı. ABD perakende satışlarda yaşanan artışın da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle Fed’in faiz artışlarına devam edebileceğine yönelik algının oluşması dolar endeksinin yükselmesine ve kıymetli maden fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin güçlü performans göstermesiyle altın için terse dönen rüzgar, Fed yetkililerinde gelen açıklamalarla daha da kuvvet kazandı. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan pek çok Fed yetkilisi, enflasyonu hedeflenen bölgeye düşürmek için önümüzdeki süreçte yapılacak olan toplantılarda daha güçlü faiz artışlarının yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Yaşanan gelişmelerle birlikte yıl içinde Fed’e ilişkin faiz artış beklentisi yüzde 5.50 seviyesine kadar yükseldi, dolar endeksi 104.70 seviyesi test ederken ABD 10 yıllık faiz oranlarının 30 baz puan yükselmesiyle ons altın fiyatı 1818 dolar, gram altın fiyatıysa 1103 TL’ye kadar geriledi.

Altın fiyatlarında düşüş sürebilir

Bu haftanın ikinci yarısında ABD kaynaklı veri akışı yoğunluk kazanmaya devam edecek. Çarşamba gece açıklanacak olan şubat ayı Fed toplantısına ilişkin tutanaklar geleceğe ilişkin beklentileri şekillendirmeyi sürdürecek. Tutanaklarda Fed’in faiz artışlarına devam edileceğine yönelik açıklamalar okunması halinde altın fiyatında değer kaybı devam edebilir.

Perşembe günü açıklanacak ikinci okuma ABD ekonomik büyüme raporu ve özellikle cuma günü açıklanacak olan çekirdek PCE enflasyon rakamları piyasaların odağında kalacak. PCE enflasyon rakamlarının da beklentilerin üzerinde yükseldiği görülürse ons altın fiyatında 1800 dolara doğru değer kaybının sürdüğünü görebiliriz. Böyle bir senaryoda gram altın fiyatı da 1085 lira bölgesine geri çekebilir.