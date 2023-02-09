Altın fiyatları yön arayışında

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı geçtiğimiz iki hafta yatırımcısına kaybettirirken; bu hafta genelinde yükseliş eğilimli ilerliyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1885 doları, en düşük ise 1872 doları görürken; saat 12:02 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 1884 dolar seviyesinde hareket ediyor. Analistler önümüzdeki hafta makroekonomik veri takvimiyle birlikte piyasalarda beklentilerin belirginleşeceğini ve ons altın fiyatının buna göre yönünü tayin edeceğini belirtiyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1860 dolar destek, 1900 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed yetkililerinin söylemleri öne çıkacak

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin söylemleri ve makroekonomik verilerle para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, gelecek hafta yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimiyle birlikte beklentilerin belirginleşebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini yüzde 89 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 11 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor

Gram altının fiyatı yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından şu dakikalarda itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 1141 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.870 lira, Cumhuriyet altını da 7.570 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1135 liradan tamamlamıştı.