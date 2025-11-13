  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yeniden açılan hükümetin ardından yükseldi.

Yatırımcılar, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte ekonomik verilerin yeniden yayımlanmasını bekliyor.

Veriler, Fed’in faiz politikası konusunda yeni sinyaller verebilir.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 697 liradan tamamlarken, yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinden karşılık buldu.

Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satıldı. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolarda seyretti.

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik veri akışını yeniden başlatacağı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş serisini 5. gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

İşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildiİşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildiGündem
Benzine zam geliyor: İşte 13 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 13 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler...Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Goldman Sachs stratejisti uyardı: Portföyleri ABD dışına taşıyın
GOLDMAN SACHS STRATEJİSTİ UYARDI
Yapay zekânın kâr etmesi için JPMorgan dev faturayı hesapladı!
Yapay zekânın kâr etmesi için JPMorgan dev faturayı hesapladı!
Güvenli liman görülen İsviçre frangı iki haftanın zirvesini gördü
Güvenli liman görülen İsviçre frangı iki haftanın zirvesini gördü
Avrupalı yatırımcılar Çin hisselerine temkinli yaklaşıyor
Avrupalı yatırımcılar Çin hisselerine temkinli yaklaşıyor
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...

Altın Haberleri

Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım