Altın fiyatları zirve seviyelere yakın

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 1949 dolar seviyesine kadar yükselerek, 22 Nisan 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bugün ise altın, 9 ayın zirve seviyelerinden çok uzaklaşmıyor. Sarı maden, bugün en yüksek 1934 doları, en düşük ise 1919 doları gördü. Saat 14:24 itibarıyla yüzde 0,05 oranında yükselişle 1930 dolarda hareket ediyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 dolar destek, 1960 ve 1980 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın fiyatı yükselişte

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1168 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1164 liradan başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1170 lirayı, en düşük 1160 lirayı gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:37 itibarıyla yüzde 0,12 oranında düşüşle 1167 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1929 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 938 liradan işlem görüyor.

Gram altın tarihi zirvesini, dün 1178 liraya yükselerek gerçekleştirmişti.

Fed’den ‘yumuşak iniş’ beklentisi

Dün açıklanan verilere göre 2022'nin 4'üncü çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 2,9 büyümesi, yeni konut satışlarının da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla beklentileri aşmasıyla ülke ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri azaldı.

Analistler, dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, bunun da altın fiyatını baskıladığını söyledi.