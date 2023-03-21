Altın fiyatları zirveden uzaklaşıyor

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde artan belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde psikolojik seviye olan 2000 doları aştı ve 1 yılın zirvesi olan 2009 dolara kadar yükseldi. Sarı maden bugün ise, 1985 dolar ile 1962 dolar arasında hareket ederken; saat 11:32 itibarıyla yüzde 0,60 oranında düşüşle 1967 dolarda işlem görüyor.

Ons altın fiyatında teknik açıdan 1930 dolar destek, 1990 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed’den beklenti 25 baz puan artırım

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Gram altın zirveden uzaklaşıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,49 azalışla 1203 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1970 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 20 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 1209 liradan tamamlamıştı.

Gram altın, dünkü işlemlerde ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1229 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.