Altın fiyatlarına 'ABD enflasyonu' desteği
Altın fiyatları, beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrası yükselişe geçerek 2048 doları gördü. Gram altın ise, ons altına paralel hareketini sürdürdü.
İSTANBUL / EKONOMİ
Küresel piyasalar, bugün açıklanan ABD nisan ayı enflasyon verilerine kilitlenmişti. Piyasa beklentilerine paralel geren veri sonrası, dolar dünyada güç kaybederken, altın fiyatları ters korelasyon etkisiyle yükselişe geçti.
Ons altın, kritik veri sonrası 2048 dolara kadar yükselirken; güniçinde en düşük 2025 doları gördü. Sarı maden, saat 16.31 itibarıyla yüzde 0,02 oranında düşüşle 2033 dolarda işlem görüyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2020 ve 2000 dolar destek, 2040 ve 2070 dolar direnç konumunda bulunuyor.
ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirdi.
Gram altın da değer kazandı
Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürürken; ons altında yaşanan yükselişin desteğiyle 1286 liraya kadar tırmandı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1277 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2100 lira, Cumhuriyet altını da 8470 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1.277 liradan tamamlamıştı.