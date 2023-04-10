Altın fiyatlarında ‘ABD verisi’ baskısı
Küresel piyasalarda Fed’in faiz politikasına yönelik fiyatlamalar, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yeniden değişirken, altın fiyatları baskı altına girdi. Piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklandı.
ABD'de para politikalarına ilişkin belirsizlikler artarken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin para politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdığını vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceği endişesinin altının onsa fiyatını baskıladığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.
Altının ons fiyatı bugün içerisinde 2006 dolara kadar yükselirken, saat 12:00 itibarıyla yüzde 0,52 oranında düşüşle 1997 dolarda işlem görüyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Gram altın düşüşte
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,40 azalışla 1237 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2030 lira, Cumhuriyet altını da 8210 liradan satılıyor.
Cuma günü altının gram fiyatı, yatay bir seyir izleyerek günü 1.243 liradan tamamlamıştı.