Altın fiyatlarında baskı devam ediyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, dün 1956 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini görürken, bugün de değer kaybında hareket ediyor. Bugünkü işlemlerde 1965 dolara gerileyen ons altın, saat 10.46 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1968 dolarda işlem gördü. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürürken; dolar endeksindeki ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor.

Altının ons fiyatında 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1960 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Gram altın yatay

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, güne 1801 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşle baskılanırken, dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 kayıpla 1801 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 130 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 düşüşle 1.803 liradan tamamlamıştı.