Altın fiyatlarında baskı sürüyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor. Altın fiyatlarında ise baskı sürüyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1929 dolara kadar gerilerken, saat 14.43 itibarıyla yüzde 0,35 kayıpla 1929 dolarda hareket ediyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1930 dolar destek, 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gözler enflasyon verisinde

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Gram altında ‘ons altın’ baskısı

Ons altındaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 1676 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 760 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 130 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.680 liradan tamamlamıştı.