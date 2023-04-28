Altın fiyatlarında ‘belirsizlik’ etkisi

Ons altın, haftanın son gününde gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1991 doları, en düşük ise 1979 doları görürken; saat 11.58 itibarıyla yüzde 0,21 oranında düşüşle 1983 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 dolar direnç olarak öne çıkarken, 1980 ve 1950 dolar destek konumunda bulunuyor.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın, enflasyon riskinin diri kaldığını aktararak, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını bildirdi.

Gram altında değer kaybı

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1240 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2030 lira, Cumhuriyet altını da 8240 liradan satılıyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü 1.242 liradan tamamlamıştı.