Altın fiyatlarında bu veriler yön belirleyici olacak: 7 Aralık gram altın fiyatı, çeyrek altın
Altın fiyatları dar bant aralığında hareket ederken; ABD'den bugün gelecek haftalık işsizlik maaş başvuruları ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önemde olacak. Sürpriz gelecek veriler eşliğinde piyasalarda oynaklık yaşanabilir.
Altının ons fiyatı, ABD'de istihdam piyasasında soğumaya işaret eden verilerin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağı yönünde beklentileri kuvvetlendirmesiyle yükselirken yatırımcılar bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaş başvuruları verisini izleyecek. 2024 - 2034 dolar aralığında işlem gören ons altın, saat 12.11 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 2033 dolarda işlem görüyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2060 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2020 ve 2010 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.
Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.
Gram altın 1900 lira sınırında
Gram altın fiyatı, yeni günün ilk saatlerinde yatay bir seyirde hareket ederken; şu dakikalarda yüzde 0,36 yükselişle 1890 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1883 liradan tamamlamıştı.