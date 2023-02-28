Altın fiyatlarında değer kaybı sürüyor

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 5 haftayı aralıksız değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftada da düşüş eğiliminde ilerliyor. Sarı madende yaşanan değer kaybının ana sebebi olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında üst limiti beklentilerin üzerine çıkartacağı ve öngörülenden uzun süre faizleri yüksek tutabileceği beklentisi öne çıkıyor. ABD tarafından gelen makroekonomik veriler sonrası, ‘kalıcı enflasyon’ tehlikesinin güçlenmesiyle, Fed'den faiz politikasında agresifleşebileceği beklentisi yükseldi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed’in faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan olarak devam edeceği öngörülüyor.

Altının ons fiyatı, kayıplarda derinleşiyor. Bugünkü işlemlerde 1804 dolara kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini tazeledi. Ons altın, dün yüzde 0,33 artışla günü 1817 dolardan tamamlamasının ardından, saat 12:57 itibarıyla yüzde 0,34 oranında düşüşle 1810 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın değer kaybediyor

Gram altın, dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanırken; günü yüzde 0,40 artışla 1104 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,39 azalışla 1099 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor.