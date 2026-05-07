Altın fiyatlarında denge arayışı: İşte 7 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.839 TL seviyesinden, ons altın ise 4.700 dolar civarından güne başlangıç yaptı.

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sonlandırabilecek bir anlaşma ihtimaline dair artan iyimserliğin etkisiyle mart ayının sonundan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydettikten sonra yatay bir görünüm sergiledi.

Bu iyimser hava, petrol fiyatlarında keskin bir gerilemeye neden olurken, enflasyona ilişkin kaygıların da azalmasına katkı sağladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Mayıs 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.839,69 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.234,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.433,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.565,92 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.695,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.756,57 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.700,13 dolar