Altın fiyatlarında durgun seyir: İşte 16 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.428 TL, ons altın ise 4.318 dolar seviyesinden başladı.

Orta Doğu’daki barış anlaşmasına yönelik sert tepkilerin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi zayıfladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.449,64 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.789,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.558,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.981,50 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.015,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.783,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.330,62 dolar