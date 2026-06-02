Altın fiyatlarında durgun seyir: İşte 2 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Küresel piyasalarda ons altın yeniden 4.500 dolar seviyesine inerken, gram altın bu sabaha 6.624 TL’den başladı.

Altın fiyatları, yatırımcıların İsrail ile Hizbullah arasında sağlanan sınırlı ateşkesi ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair çelişkili açıklamaları değerlendirmesi nedeniyle salı günü yatay bir görünüm sergiledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.642,515 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.917,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.814,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.884,72 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.521,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.540,67 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.502,09 dolar