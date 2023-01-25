Altın fiyatlarında düşüş etkisi

Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 1942 dolara kadar yükselerek geçtiğimiz 9 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 1922 dolar seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisi altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1939 doları gördü. Değerli maden şu dakikalarda ise, yüzde 0,69 oranında düşüşle 1924 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da düşüşte

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1161 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1165 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı güne yükselişle başlarken; en yüksek 1173 lira seviyesini, en düşük 1162 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:38 itibarıyla yüzde 0,53 oranında değer kaybıyla 1164 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1931 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 942 liradan işlem görüyor.

Bu seviyeler önemli

Analistler, dünya genelinde resesyon endişesinin güçlenmeye devam etmesinin risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri geride bıraksa da 50 seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 doların destek, 1950 ve 1970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi.