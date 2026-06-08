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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte 8 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 8 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte 8 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın fiyatı 6.393 TL ve ons fiyatı 4.316 dolardan güne başlıyor.

Geçtiğimiz hafta yüzde 4,7 oranında sert bir düşüş yaşayan ons altın, haftayı 4.328 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya da Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle baskı altında başlayan değerli metal, ilk işlemlerde 4.300 dolar seviyesine kadar geriledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.393,189 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.614,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.219,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.300,71 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.340,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 106.076,17 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.316,33 dolar

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