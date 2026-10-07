  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında Fed baskısı: İşte 7 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatlarında Fed baskısı: İşte 7 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 7 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Altın fiyatlarında Fed baskısı: İşte 7 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.558 TL, ons altın ise 4.143 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda para politikasının geleceğine yönelik yeni ipuçları aramasıyla çarşamba günü düşüş kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Ekim 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.558,73 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.773,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.539,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.982,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.952,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.786,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.143,47 dolar

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşre banka banka oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler...Gündem
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Ekim 2026 güncel emekli promosyon tutarları...En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Ekim 2026 güncel emekli promosyon tutarları...Ekonomi

 

Altın güne düşüşle başladı: İşte 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın güne düşüşle başladı: İşte 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım