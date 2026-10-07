Altın fiyatlarında Fed baskısı: İşte 7 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 7 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın güne 6.558 TL, ons altın ise 4.143 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda para politikasının geleceğine yönelik yeni ipuçları aramasıyla çarşamba günü düşüş kaydetti.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 7 Ekim 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.558,73 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.773,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.539,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.982,77 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.952,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 107.786,54 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.143,47 dolar