Altın fiyatlarında Fed baskısı sürüyor

Altının ons fiyatı aralıksız 5 haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşünde, ABD tarafından gelen makroekonomik veriler ve Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları sonrası Fed’in faizleri beklenenden daha fazla yükseltebileceği beklentisi etkili oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını ve buna paralel altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1824 dolardan tamamlamasının ardından, saat 11:44 itibarıyla yüzde 0,08 oranında yükselişle 1824 dolardan işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1820 dolar destek, 1.860 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 1107 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatında paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1105 liradan tamamladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1852 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 626 liradan satılıyor.