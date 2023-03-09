Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı sürüyor

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası bankanın faiz artırımlarında agresifleşebileceği beklentisiyle baskı altında hareket ediyor. Powell’ın açıklamaları sonrası Fed’in mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 79'a yükseldi.

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en düşük 1811 doları görürken; saat 11:34 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 1815 dolarda işlem görüyor.

Ons altında, teknik açıdan 1790 dolar destek, 1850 ve 1880 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Powell’dan ‘faiz’ mesajı

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayındaki toplantıya ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, temmuzda en az 25 baz puan daha faiz artırılacağına ilişkin beklentiler yüzde 42 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalarda yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini ifade ederek, varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini bildirdi.

Gram altın dar banta hareket ediyor

Gram altın fiyatları, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında yükselişle 1105 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1810 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 350 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, gün içerisine 1102 lira ile 1108 lira arasında hareket ediyor.

Dün, dolar kuruna paralel sınırlı şekilde değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1105 liradan tamamlamıştı.