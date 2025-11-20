Altın fiyatlarında Fed etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın tarafında merakla beklenen Fed tutanakları yayımlandı.

29 Ekim’de 0,25 puanlık faiz indiriminin yapıldığı toplantıya ilişkin notlar, Aralık ayındaki toplantıda yeni bir indirim konusunda üyelerin fikir birliğine sahip olmadığını gösterdi.

Tutanaklar altın fiyatlarında da hareketliliğe sebep oldu. Fed beklentisinin zayıflamasıyla birlikte dünkü işlemlerde en yüksek 4.133 doları gören ons altın, kapanışı 4.077 dolardan gerçekleştirdi. Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 4.070 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.541,27 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.467,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.923,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.941,68 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.724,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.145,16 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.070,28 dolar