  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında Fed etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatlarında Fed etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 20 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında Fed etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın tarafında merakla beklenen Fed tutanakları yayımlandı.

29 Ekim’de 0,25 puanlık faiz indiriminin yapıldığı toplantıya ilişkin notlar, Aralık ayındaki toplantıda yeni bir indirim konusunda üyelerin fikir birliğine sahip olmadığını gösterdi.

Tutanaklar altın fiyatlarında da hareketliliğe sebep oldu. Fed beklentisinin zayıflamasıyla birlikte dünkü işlemlerde en yüksek 4.133 doları gören ons altın, kapanışı 4.077 dolardan gerçekleştirdi. Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 4.070 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.541,27 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.467,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.923,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.941,68 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.724,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.145,16 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.070,28 dolar

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
YouTube, mesajlaşma özelliğini geri getirecekYouTube, mesajlaşma özelliğini geri getirecekTeknoloji

 

 

Finans
Hazine'nin dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı tamamlandı
Hazine'nin dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı tamamlandı
UBS'ten sterlin için 2026 tahmini
UBS'ten sterlin için 2026 tahmini
Japonya tahvil faizleri rekor seviyede!
Japonya tahvil faizleri rekor seviyede!
Sterlin bütçe öncesi risk primiyle işlem görüyor
Sterlin bütçe öncesi risk primiyle işlem görüyor
Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu: Fonlarda denetim mekanizması daha sıkı hale getirilmeli
Fonlarda denetim mekanizması daha sıkı hale getirilmeli
Hazine’den bugün yeni ihraç açıklaması
Hazine’den bugün yeni ihraç açıklaması
Altında denge arayışı: İşte 19 Kasım güncel satış fiyatları

Altın Haberleri

Altında denge arayışı: İşte 19 Kasım güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım