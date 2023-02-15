Altın fiyatlarında Fed etkisi
Altın fiyatları, ABD'de enflasyon verilerinin ardından faiz artışı endişeleri ile geriledi.
Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun inatçı olduğunu gösteren verilerin Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğine dair endişeleri artırmasının ardından güçlenmesiyle düşüş yaşadı.
Spot altın dün Ocak ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün TSİ 06.40'ta %0,3 düşüşle 1.849,60 dolar/onsa geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0,2 düşüşle 1.862,10 dolar/onstan işlem gördü.
Analistler, daha agresif sıkılaştırma patikasının öngörülebilir gelecekte altının üzerinde baskı oluşturma olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.
Para piyasaları, Fed'in Temmuz'da faizleri zirve seviyeye yükseltmesini bekliyor.
Spot gümüş %0,5 düşüşle 21,74 dolar/ons ve platin %0,4 düşüşle 927,17 dolar/onstan işlem gördü.
Palladium bir önceki günde Ağustos 2019'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra %0,1 düşüşle 1.495,86 dolar/onsa geriledi.