Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD Merkez Bankası (Fed) 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına yönelik tutanakları yayımladı. Tutanaklarda parasal sıkılaşmanın bir süre daha devam edeceği mesajı verilirken, "Toplantıda neredeyse tüm yetkililer federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasının uygun olduğu konusunda hemfikir oldu" denildi. Altının ons fiyatı, dün Fed tutanakları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ederken, sonrasında değer kaybına yönelerek 1823 dolara kadar geriledi.

Sarı maden bugün içerisinde en düşük 1823 doları, en yüksek 1833 doları görürken; saat 11:20 itibarıyla yüzde 0,17 oranında yükselişle 1827 dolar seviyesinde hareket etti.

Ons altında, teknik açıdan 1820 dolar destek, 1860 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, Fed'in dün yayımlanan toplantı tutanaklarının, bankanın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını bildirdi.

Tutanakların ardından altın fiyatlarının baskılandığını ifade eden analistler, bugün Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Gram altında, ons altın etkisi

Gram altında, ons altına paralel seyir devam ediyor. Ons altında yaşanan düşüş sonrası, gram altın 1104 liraya kadar gerilerken; en yüksek ise 1113 liraya tırmandı. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 0,27 oranında yükselişle 1109 lirada işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.390 liradan satılıyor.