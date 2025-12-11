Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 11 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.775 TL seviyesinden, ons altın ise 4.215 dolar civarından başladı. Fed’in 0,25 puanlık faiz indirimi açıklamasının ardından dolar endeksi son altı haftanın en düşük noktasına çekildi.

Gelecek yıla ilişkin öngörülerde 1 ya da 2 ek faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, Fed kararının fiyatlara yansımasıyla altında kâr satışları görülmeye başlandı.

Öte yandan ABD’li Wells Fargo, ons altın için 2026 yılına yönelik hedef fiyat tahminini 4.700 dolar olarak açıkladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.779,57 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.561,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.116,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.901,95 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.086,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.045,53 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.215,20 dolar