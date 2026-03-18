  3. Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 18 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 18 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 18 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Gram altın 7.100 TL seviyesinden, ons altın ise 4.995 dolar civarından güne başlangıç yaptı.

Küresel piyasaların odağında ise bu akşam açıklanacak olan Fed’in faiz kararı yer alıyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde Orta Doğu’daki gerilimin ekonomik sonuçlarını analiz etmeyi sürdürmesi nedeniyle Çarşamba günü sakin ve yatay bir seyir izledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 18 Mart 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.098,45 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.899,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.797,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.285,97 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.377,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.577,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.991,59 dolar

