Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 30 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.181 TL, ons altın ise 4.059 dolar seviyesinden başladı.

Fed'in politika faizini değiştirmemesi, kısa vadede altın üzerindeki satış baskısını hafifletti.

Buna karşın, Fed Başkanı Warsh'ın "ihtiyaç duyulursa faiz artırımı gündeme gelebilir" yönündeki açıklaması ve üç üyenin faiz artışından yana tavır alması, değerli metaldeki yükselişin hız kazanmasını engelliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.181,69 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.124,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.248,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.778,32 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.310,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.750,86 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.059,86 dolar