Altın fiyatlarında geri çekilme: İşte 9 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.121 TL, ons altın ise 4.063 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklamasının ardından, enflasyon ve faiz endişelerinin yeniden öne çıkmasıyla Perşembe günü gerileme kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.121,74 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.096,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.173,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.088,76 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.156,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.529,33 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.063,56 dolar