Altın fiyatlarında gerileme: İşte 22 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Gram altın, güne 6.659 TL seviyesinden başlarken ons altın ise 4.529 dolar seviyesinde açılış yaptı.

Altın fiyatları cuma günü düşüşünü sürdürürken, güçlü seyreden dolar ve artan petrol fiyatlarının Fed’in faiz artırımlarını devam ettireceği beklentisini desteklemesiyle değerli metal üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Mayıs 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.659,485 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.916,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.822,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.126,11 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.512,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.146,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.529,04 dolar

