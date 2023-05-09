Altın fiyatlarında ‘güvenli liman’ desteği

ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle risk algısı artarken; ‘güvenli liman’ olarak kabul edilen altının ons fiyatı destekleniyor.

Altının ons fiyatı, bugün 2019 – 2030 dolar bandında hareket ederken, saat 13.38 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 2029 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 2020 ve 2000 dolar destek, 2040 ve 2070 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerde bulunduğunu belirten analistler, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin "hazirandaki toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olmakla birlikte üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini" söylediğini aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin tahvil piyasalarında satış baskısını desteklediğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimalin yüzde 15 seviyesine yükseldiğini vurguladı.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, güne değerlenerek başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,46 artışla 1273 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2090 lira, Cumhuriyet altını da 8440 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 artışla 1.268 liradan tamamlamıştı.