Altın fiyatlarında 'güvercin Fed' yükselişi

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıkladı ve sürpriz yapmayarak politika faizinde 25 baz puanlık artırıma gitti.Böylelikle faizi yüzde 4,75 - yüzde 5,00 aralığına yükseltmiş oldu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) karar metnindeki ifadeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları 'güvercin' algılanırken, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri geriledi. Altın fiyatları ise, ters korelasyon etkisiyle hızlı yükseldi.

Dolar endeksi Fed sonrası yüzde 1'in üzerinde gerilerken; ABD 10 yıllık tahvil faizi Fed öncesi bulunduğu yüzde 3,55’ten yüzde 3,43’e kadar geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,16 seviyesinden yüzde 3,88'e kadar düştü. Altın fiyatları da dün, 1946 dolardan 1979 dolara kadar tırmandı. Açıklamalarla dalgalanan sarı maden, Powell'ın bu yıl faiz indirimi öngörmediklerini ifade etmesi sonrası 1954 dolara kadar geri çekildi; sonrasında yeniden değer kazancına yöneldi. Ons altın bugünkü işlemlerde en yüksek 1983 doları, en düşük 1964 doları görürken; saat 10:59 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle işlem görüyor.

Ons altın, ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle beraber güvenli liman etkisiyle 1 yılın zirvesi olan 2009 dolara fırlamıştı.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1950 dolar destek 2010 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmesine karşın, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası doların diğer para birimleri ve emtia karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Gram altın da yükseliyor

Ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, doların bir süredir yatay seyretmesiyle ons altının yükselişine paralel hareketini sürdürüyor. Altının gram fiyatı pazartesi günü 1229 liraya kadar tırmanarak tüm zamanların tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın dün Fed sonrası 1211 lirayı görürken, bugün ise 1220 liraya kadar değer kazandı.

Goldman Sachs, altın fiyatı hedefini yükseltti

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyon gerçekleştirdi. Finansal riskler karşısında altının en güvenli liman varlığını olarak kaldığını ifade eden Goldman Sachs, altın fiyatı hedefini 1950 dolar/ons'dan 2050 dolar/ons'a yükseltti. Emtia fiyatlarına ilişkin görüşünü 'çok pozitif' olarak koruyan Goldman Sachs, 12 aylık tahmini emtia getiri oranı tahminini ise yüzde 27.9 olarak açıkladı.

Yükseliş devam edebilir

Dinamik Yatırım

Altın, 1964 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1995 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1932 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1964 — 1932 — 1904

Direnç: 1995 — 2032 — 2068

Bu seviyeler kritik

Ziraat Yatırım

Dünkü Fed toplantısının belirsizliğe işaret etmesi diğer yandan ABD Hazine Bakanı’nın mevduatlara yönelik açıklaması kırılganlık yaratmakta. Bu da dün yüzde 1,55 yükselerek 1.970 seviyesinden kapatan değerli maden için katalizör olmaya devam edebilir. Teknik olarak 1.989 seviyesinin kırılması durumunda da 2.020 tekrar hedef olabilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.961 ve 1.950 sıralı destekler olarak izlenebilir.