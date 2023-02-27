Altın fiyatlarında kayıp sürüyor! Yılın en düşüğünde

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, aralıksız 5 haftayı değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Altın fiyatlarını baskılayan sebeplerin en başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında agresifleşebileceği beklentisi bulunuyor. Dünya genelinde enflasyon baskısı yeniden güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,7 azalışla haftayı 1811 dolardan tamamlamasının ardından, bugünkü işlemlerde 1806 dolara kadar gerileyerek 29 Aralık 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Sarı maden böylelikle bu yılın bütün kazançlarını geri verdi.

Ons altında, teknik açıdan 1790 dolar destek, 1840 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın da kazançlarını geri verdi

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini devam ettiriyor. Ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle bugün 1094 liraya kadar gerileyen gram altın, böylelikle 3 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirde başlamasının ardından şu sıralarda saat 13:08 itibarıyla 1098 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.310 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1099 liradan tamamlamıştı.